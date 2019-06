Nicola premiato tra i grandi lucani dello sport “Per aver costruito una carriera di statura internazionale”!

Ancora soddisfazioni per il lucano Nicola Ventra.

Anche a lui è toccato, infatti, il Premio Franco Mancini, assegnato nel corso di un evento (organizzato dall’Associazione italiana Allenatori Calcio di Matera) che unisce il movimento calcistico della Basilicata nel ricordo del campione materano scomparso prematuramente.

Giunto alla sua seconda edizione, così l’evento si è svolto ieri, 1 Giugno, nella Città dei Sassi: al termine di un workshop organizzato dall’AIAC Matera in mattinata (9:00-17:30) al Centro Sportivo Gaetano Scirea, nel pomeriggio (18:00-20:00), presso l’Hotel Nazionale, c’è stata la cerimonia di consegna dei premi ai tecnici, ai manager sportivi e agli addetti ai lavori che si sono distinti in questa stagione sportiva per il loro operato anche fuori dai confini regionali.

Altri riconoscimenti sono stati attribuiti agli allenatori della provincia materana, impegnati nei tornei dilettantistici, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, per finire ai settori giovanili.

Nato a Melfi e conosciuto tra i suoi compaesani come Lillino, Nicola naviga ormai da tempo nel mondo del Calcio come consulente internazionale, intrattenendo relazioni con i più importanti Club europei.

Dopo aver lavorato al fianco di Mr. Fabio Capello e del dirigente generale Franco Baldini alla corte della The FA (the English Football Association), oggi è il General Manager di un club di Premiere League portoghese: il Tondela FC.

Questa la motivazione per la quale Lillino è stato insignito di un così importante riconoscimento:

“Per aver costruito una carriera di statura internazionale”.

Queste le parole spese dal giovane melfitano durante l’emozionante momento:

“Grazie mille a tutti.

Grazie per questo premio fantastico.

È un onore rappresentare la Basilicata in tutto il mondo.

Volevo dire a tutti i ragazzi qui presenti, che sognano di lavorare nel mondo del calcio, di lottare e prepararsi al massimo.

Se uno ci crede veramente e fa di tutto, può ottenere ciò che vuole”.

Facciamo i complimenti a Nicola per questo ulteriore traguardo, raggiunto solo grazie alla sua grande passione.

Di seguito alcune foto che lo ritraggono alla premiazione.