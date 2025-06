Nominato il nuovo capogruppo consiliare PD Provincia di Potenza. Ecco di chi si tratta

I tre consiglieri provinciali del gruppo PD in Provincia di Potenza (Carmine Ferrone, Vincenzo Bufano e Rocco Pappalardo) hanno nominato come nuovo capogruppo in seno al consiglio provinciale Vincenzo Bufano, che succede a Rocco Pappalardo.

Commenta Bufano:

“Ringrazio i miei colleghi di partito per la fiducia accordatami alla guida del gruppo consiliare.

Dopo essermi dedicato negli anni precedenti a ruoli specificamente amministrativi come quello di Vicepresidente della Provincia e Presidente Commissione Edilizia scolastica e Patrimonio, oggi con entusiasmo sono onorato ad assumere l’importante ruolo politico di capogruppo del Partito Democratico in Provincia di Potenza, ruolo che maggiormente mi responsabilizza soprattutto in questa fase delicata che sta attraversando il partito a livello regionale, che ci chiama tutti a maggiore responsabilità e a lavorare alacremente nell’interesse esclusivo e per il bene della comunità del partito democratico lucano, composta soprattutto da tanti sindaci e amministratori impegnati tutti i giorni sui territori a risolvere con fatica e dedizione i tanti problemi dei cittadini”.