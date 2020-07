Omotransfobia: a Potenza mozione contro la proposta di legge

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto dai consiglieri Maddalena Fazzari, Carmen Galgano, Michele Napoli e Mary William, ha presentato una mozione per chiedere al Sindaco e alla giunta un impegno contro la proposta di legge Zan (omotransfobia):

“MOZIONE

Oggetto: impegno contro la proposta di legge Zan

Premesso che:

presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è in corso di esame una proposta di

legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di

genere (cd. omotransfobia);

visto:

il testo della succitata proposta recante: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice

penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità

di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255

Bartolozzi”;

considerato che:

ogni persona umana, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, merita sempre di

essere tutelata e rispettata;

già oggi in Italia sono presenti norme che tutelano la dignità e il decoro delle persone e la loro

integrità fisica e psicologica, quali ad esempio l’art. 595 del codice penale (diffamazione), l’art.

612 cp (minaccia), l’art. 581 cp (percosse), l’art. 582 cp (lesioni personali), l’art. 594 cp

(ingiuria);

nell’ordinamento italiano sono inoltre previste circostanze aggravanti, quali, ad esempio, quella

dei motivi abietti o futili, contenuta nell’art. 61, comma 1, n. 1 cp, oppure quella dell’aver agito

con crudeltà, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 4 cp;

l’aggravante dei motivi abietti o futili è già stata applicata più volte per episodi di aggressioni ai

danni di persone omosessuali, come fatto, ad esempio, dal Tribunale di Napoli, che ha

comminato la pena di 10 anni di reclusione agli autori di un’aggressione avvenuta ai danni di

un ragazzo omosessuale a Napoli in piazza Bellini nel giugno del 2009;

anche le persone con orientamento omosessuale sono, pertanto, ampiamente tutelate dalla

normativa vigente che ne protegge onore, decoro, integrità fisica e psicologica;

considerato, inoltre, che:

secondo quanto rilevato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori

(OSCAD), che è l’organismo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza preposto a monitorare i

comportamenti discriminatori e ad analizzare i dati delle segnalazioni ricevute integrati con

quelli disponibili nelle banche dati delle Forze di polizia, tra il 1° gennaio 2017 e il 31

dicembre 2018, si registrano “solo” 66 segnalazioni per aggressioni verbali o fisiche verso

persone omosessuali e transessuali;

non risulta, pertanto, all’evidenza dei dati, che in Italia ci sia un allarme sociale per questo

genere di fenomeni discriminatori, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento mirato;

tutto ciò premesso e considerato:

appare evidente che la normativa che si intende approvare non ha la finalità di prevenire o

punire le discriminazioni, bensì quella di impedire qualsiasi forma di manifestazione di

pensiero che sia in dissonanza con l’ideologia propagandata dai gruppi e dalle associazioni

omosessualiste;

è altresì evidente che con l’approvazione di questa legge si perverrebbe a inibire di fatto, dietro

minaccia di sanzione penale, ogni attività e iniziativa di contrasto alla diffusione dell’ideologia

gender nelle scuole, oppure di opposizione alle adozioni di bambini da parte di persone

omosessuali, oppure di denuncia della pratica del cosiddetto utero in affitto;

risulta chiaro che detta normativa renderebbe impossibile criticare uno stile di vita

omosessualista o manifestare contrarietà allo svolgimento per esempio di gay pride davanti ai

luoghi di culto, o, addirittura, leggere alcuni brani della Sacra Scrittura o del Catechismo della

Chiesa Cattolica;

rilevato, inoltre, che:

in quei paesi nei quali è già in vigore una normativa simile a quella in corso di trattazione in

Parlamento, si sono verificati fatti estremamente gravi di violazione di alcune libertà

fondamentali, come ad esempio:

a) il caso di due predicatori di strada arrestati rispettivamente a Wimbledon e Maidstone nel 2013 perché leggevano brani delle lettere di San Paolo (link: https://www.tempi.it/inghilterrapredicatori-arrestati-san-paolo-omofobia/);

b) il caso di un professore di matematica sospeso e processato Inghilterra semplicemente per aver

sbagliato il gender di una sua studentessa, rivolgendosi a lei come se fosse una ragazza, mentre

l’orientamento di questa sarebbe stato transgender e, pertanto, avrebbe voluto essere

considerata un ragazzo (link: https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/12/13/profrifiuta-di-usare-pronome-per-studente-transgender-licenziato-insegnante-studenti-inrivolta/1822141/);

c) il caso dell’insegnante licenziato in Virginia per essersi rifiutato di usare il pronome personale

di uno studente transgender (link: https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/12/13/profrifiuta-di-usare-pronome-per-studente-transgender-licenziato-insegnante-studenti-inrivolta/1822141/);

d) il caso dell’insegnante licenziata in Inghilterra per aver protestato contro due libri sulle relazioni

transessuali, introdotti nella scuola elementare del figlio

(https://vocecontrocorrente.it/insegnante-cristiana-licenziata-aveva-protestato-per-due-libri-suitrans/);

rilevato, infine, che:

persino in Italia, dove detta normativa non è ancora in vigore, si sono comunque già verificati

gravi episodi di limitazione della libertà di opinione, come, ad esempio:

a) il caso di un avvocato sotto processo per aver denunciato, nel corso di una conferenza, l’attività

di un circolo che faceva propaganda omosessualista nelle scuole (link:

https://www.huffingtonpost.it/2019/04/11/lomofobia-costa-simone-pillon-condannato-per-ladiffamazione-di-un-circolo-gay_a_23710241/);

b) il caso di un medico e attivista di movimenti pro family sotto processo per aver denunciato che

tra le 58 identità di genere tra cui era possibile optare per connotare il proprio profilo sui social

network vi fosse anche la pedofilia (link: https://www.gaypost.it/omofobia-diffamazionearcigay-gandolfini-condannato-a-40mila-euro/amp);

c) il caso di un altro medico sotto processo per omofobia (link: https://www.gay.it/lomofobiapaga-silvana-de-mari-condannato-nuovamente-per-diffamazione);

in ragione di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale a:

manifestare presso il Parlamento della Repubblica Italiana e, in particolare, presso la Presidenza della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati la propria più ferma opposizione all’approvazione di una legge che risulterebbe liberticida, perché andrebbe a violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà diassociazione, la libertà di stampa.

La libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la

libertà religiosa”.

