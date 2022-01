Ordinazione sacerdotale nel potentino: Diocesi in festa per il giovane Don Gerardo! Auguri

Oggi l’intera diocesi di Tursi-Lagonegro è in festa per l’ordinazione presbiterale del giovane Don Gerardo Capano, consacrato da S. E. Mons. Vincenzo Orofino, Sacerdote per sempre!

La celebrazione è avvenuta stamattina, nella chiesa di San Nicola in Lauria superiore.

Don Gerardo presiederà per la prima volta la celebrazione eucaristica Giovedì 6 Gennaio 2022, alle ore 11:00, nella Chiesa di “San Nicola di Bari” in Lauria.

Auguri di buon cammino pastorale nella Chiesa Universale di Dio.

Ecco alcune foto dell’ordinazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)