Ospedale da campo a Potenza: “ci chiediamo come mai non sia stata individuata una diversa ubicazione, che non interferisca con la vita quotidiana dei cittadini”

Gli abitanti di via dell’Ateneo lucano di Potenza chiedono risposte urgenti sull’ubicazione dell’ospedale da campo COVID-19 nel capoluogo:

“Gli abitanti della zona universitaria di Macchia Romana apprendono che l’ubicazione dell’ospedale da campo Covid-19, destinato alla città di Potenza, sarà ubicato presso l’aria di parcheggio adiacente all’Università degli Studi di Basilicata, che funge da collegamento viario tra via dell’Ateneo Lucano e le altre zone del capoluogo.

Il luogo, probabilmente individuato dall’amministrazione comunale, è zona prospiciente a diverse abitazioni, passaggio di circa 50 famiglie in questa strada domiciliate.

Data la mancanza di smentite o ulteriori comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale, riguardanti la localizzazione dell’area, nonché la mancanza di informazioni sulla gestione e le relative, eventuali, misure di sicurezza adottate, per garantire la salute pubblica fisica e mentale degli abitanti della zona, che si troveranno a vivere, probabilmente, in un’area militarizzata e rossa, ci si chiede come mai, se così dovesse essere, non sia stata individuata una diversa ubicazione, che non interferisca con la vita quotidiana dei cittadini.

Questi abitanti vogliono esprimere, in ogni caso, la loro piena solidarietà nei confronti di tutti ammalati e le loro famiglie, rimanendo pronti e disponibili alla loro accoglienza, ringraziando il Governo per aver destinato alla Basilicata questa opportunità, fiduciosi che allo stesso modo verrà salvaguardata la loro salute e attività quotidiana, individuando un altro luogo, possibilmente non abitato, da destinare all’ospedale da campo.

