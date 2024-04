Installazione telecamere per sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Paterno.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Si informa la cittadinanza che sono iniziati in questi giorni gli interventi di installazione delle telecamere sul territorio comunale di Paterno e che presto sarà in esercizio un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana e pubblica”.