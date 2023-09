Pignola, nuova modalità di percorrenza di Via Marconi: “non trovo necessaria questa rivoluzione alla viabilità nel centro del paese”. Siete d’accordo?

Mercoledì 30 Agosto si è tenuto un incontro organizzato dall’amministrazione Comunale di Pignola, con solo alcuni dei titolari delle attività commerciali della comunità pignolese al fine di informarli sulla nuova modalità di percorrenza di Via Marconi, modificata in senso unico.

È quanto afferma il consigliere comunale Maurizio Lonato.

Continua Lonato:

“non trovo necessaria questa rivoluzione alla viabilità nel centro del paese, considerando che le attività che si trovano nella detta via subirebbero perdite economiche e attrattive, perché se per qualsiasi motivo non si potesse sostare, bisognebbe ripercorrere tutto il paese per ritornare in Via Marconi portando i cittadini a comprare altrove.

Invece di creare altri disagi si potrebbe investire sul parcheggio dell’ex poligono di tiro, di proprietà comunale e quindi libero, collegandolo al centro storico e al centro del paese proprio verso Via Marconi.

Il sindaco e l’amministrazione comunale prima di approvare l’ordinanza per istituire il senso unico, dovrebbero valutare se realmente questo cambiamento porterebbe ad una migliore viabilità nel nostro comune.

Prima di attuare modiche di tale entità è indispensabile fare un progetto, avere dei dati, fare dei sopralluoghi.

Non è concepibile procedere in modo unilaterale solo per accontentare qualcuno che si è fatto parte diligente nella campagna elettorale per De Luca sindaco.

Non è mia abitudine innescare polemiche inutili, ma è doveroso sottolineare il non operato di questa amministrazione da quando si è insediata.

Inviterei a mettere sull’ago della bilancia disagi e criticità con i vantaggi per arrivare ad una soluzione che tuteli i commercianti nonché i cittadini.

Voglio inoltre sottolineare la mia disponibilità ad un confronto sul tema al fine di trovare un’intesa che metta in luce il centro storico e dia la possibilità a tutte le attività di lavorare in tranquillità”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)