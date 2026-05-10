Orgoglio lucano: Emilio Frisenda è doppio campione italiano nel nuoto paralimpico! Congratulazioni

Si tingono d’oro le acque dei Campionati Italiani Master Paralimpici di nuoto, e il merito è tutto del nostro straordinario Emilio Frisenda!
Racconta il Comitato Italiano Paralimpico – Basilicata:
“Con una prestazione da vero fuoriclasse, Emilio ha sbaragliato la concorrenza portando a casa ben due titoli italiani.
Un risultato che non è solo una vittoria sportiva, ma la testimonianza di una determinazione d’acciaio, di sacrifici quotidiani e di un talento immenso.
Congratulazioni di cuore, Emilio!
Continua a farci sognare bracciata dopo bracciata”.