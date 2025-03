Poste italiane nuove tariffe sui servizi di corrispondenza e di spedizione: ecco da quando

Scattano i rincari sui servizi postali.

Dal 31 marzo mandare una lettera o una raccomandata in Italia e all’estero costerà di più.

Lo fa sapere Poste italiane, dando comunicazione della revisione delle tariffe, con l’elenco dei nuovi rialzi sui prezzi di corrispondenza e spedizioni.

Nessun aumento sui francobolli di recente emissione: come riporta quifinanza coloro che ne hanno fatto scorta possono fare riferimento alla stessa indicazione tariffaria, che non inciderà sul costo del servizio.

Le nuove tariffe, fissate da Poste con la delibera 51/25/CONS del 14 marzo 2025, apporteranno incrementi di alcuni centesimi su tutti i servizi di corrispondenza e spedizione.

A partire dal 31 marzo, la spedizione di una lettera o una cartolina in Italia (fino a 20 grammi) passerà da un costo di 1,25 a 1,30 euro.

Una raccomandata aumenterà da 5,80 a 6 euro, mentre il prezzo di una raccomandata internazionale crescerà da 7,35 a 7,65 euro e l’invio online nazionale salirà da 4,02 a 4,30 euro.

Rialzi anche sui pacchi inviati in Italia e all’estero: le spedizioni tramite servizio “Pacco ordinario nazionale”, da 0 a 3 kg per formati standard, aumenterà da 9,90 a 10,30 euro, con servizio “Pacco ordinario internazionale”, fino a 1 kg, da 24,80 a 25,80 euro (da 23,80 a 24,75 euro in caso di pre-accettazione via web).

Si tratta di rincari minimi, ma destinati a incidere sui conti di utenti e attività che fanno un utilizzo regolare e cospicuo dei servizi postali.

Secondo i numeri preliminari presentati da Poste sull’ultimo esercizio, nel 2024 sono stati oltre 308 milioni i pacchi consegnati alle famiglie e imprese, facendo segnare un +20,4% rispetto al 2023.

Di seguito l’elenco degli aumenti su alcune delle nuove tariffe comunicate da Poste italiane, in vigore dal 31 marzo:

Posta 1 (Retail) fino a 100 gr, di formato piccolo e medio: da 2,90 a 3,00 euro;

Posta 1 Pro fino a 100 gr, di formato piccolo e medio e Posta1online nazionale: da 2,28 euro a 2,44 euro;

Posta 4 (Retail) fino a 20 gr di formato piccolo standard: da 1,25 euro a 1,30 euro;

Posta 4 Pro fino a 20 gr di formato piccolo standard e Posta4online nazionale: 1,03 euro a 1,10 euro;

Avviso di ricevimento nazionale retail: da 1,00 euro a 1,05 euro. L’incremento inciderà sui servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso ufficio postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione;

Avviso di ricevimento nazionale business: da 0,80 euro a 0,85 euro. L’incremento inciderà sui servizi Raccomandata Pro e Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard;

Avviso di ricevimento internazionale: da 1,30 euro a 1,35 euro. L’incremento inciderà sui sui servizi Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero;

Posta Raccomandata (Retail) fino a 20 gr: da 5,80 euro a 6,00 euro, anche per Raccomandata Giudiziaria e alla Posta Raccomandata da te (Retail);

Posta Raccomandata Pro fino a 20 gr: da 4,02 euro a 4,30 euro anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online nazionale.

Posta Raccomandata Smart fino a 20 gr, destinati alle aree metropolitane (AM): da 2,63 euro a 2,81 euro;

Tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD: da 11,60 euro a 12,40 euro, fino a 20 gr presso gli Uffici Postali, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, da 11,17 euro a 11,95 euro;

Poste Delivery Standard (“Pacco Ordinario Nazionale”) da 0 a 3 kg di formato standard: da 9,90 euro a 10,30 euro;