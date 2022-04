Potenza: 200 atleti “speciali” per le vie del centro accenderanno una torcia di pace e speranza! I dettagli dell’evento

A Potenza la dodicesima tappa nazionale ‘Torch Run Special Olympics Italia’ è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Palazzo comunale della Cultura e del Turismo.

Presenti:

l’assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi, per ‘Special Olympics Basilicata’;

il direttore regionale Filippo Orlando e il coordinatore tecnico regionale Vincenzo Sonnessa;

il segretario regionale ‘Sport e Salute Basilicata’ Matteo Trombetta, in rappresentanza del ‘Rotary Club Torre Guevara – Potenza’ Nicola Masini, del ‘Rotary Club Venosa’ Rossella Centrone.

All’organizzazione partecipano anche il ‘Rotary Club Potenza’ e il ‘Rotary Club Melfi’, Annamaria Sodano che ha moderato gli interventi, una delegazione di atleti con le loro famiglie.

Orlando ha spiegato:

“Nel corso della mattinata di venerdì 22 aprile terremo questa iniziativa che vede coinvolte anche le scuole, che hanno mostrato grande sensibilità sul tema, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi pronti a collaborare con i loro coetanei con disabilità intellettiva.

In piazza Mario Pagano sarà acceso un tripode dagli atleti, circa 200 quelli speciali in Basilicata, che avranno prima percorso alcune vie del centro di Potenza, passeggiando e correndo.

L’inclusione è dall’inizio del mandato del Sindaco e di questa Amministrazione argomento cardine attorno al quale abbiamo sviluppato diverse azioni e abbiamo in programma di proseguire a operare, per rendere il capoluogo di regione sempre più accogliente nei confronti di tutti.

Tanto c’è ancora da fare, e continueremo a garantire il nostro impegno, anche attraverso iniziative come questa, per la quale hanno lavorato diversi nostri uffici, a cominciare dalla Polizia locale.

Bello sapere, come mi ha confermato il presidente Caiata, che anche il Potenza Calcio sarà presente venerdì con noi”.

Trombetta, durante il proprio intervento si è soffermato sulla torcia che:

“quest’anno assume anche un significato di speranza volta a superare l’attuale momento doloroso che il mondo sta vivendo, quel fuoco che, nei millenni, da Atene, gli atleti di quello stesso mondo, hanno mantenuto acceso e portato fino a noi.

Intercettare il bisogno, da quello fisico a quello morale, da quello psicologico a quello economico, è l’asse lungo il quale ci muoviamo con la nostra progettualità”.

Masini ha posto l’accento sulla missione del Rotary:

“che si esplicita anche in questa occasione, con il valore del servire e operare per il pubblico interesse, incoraggiando, attraverso lo sport, la partecipazione, l’inclusività e la scoperta di nuove capacità, di questi atleti speciali che saranno protagonisti già da venerdì camminando per le vie di Potenza con la torcia che con la sua luce, con la sua forza che la fa resistere anche al vento, rappresenta un messaggio di speranza e di pace”.

Sonnessa, infine, ha fatto cenno alla dimensione più prettamente sportiva, ricordando come:

“i ragazzi siano messi nella condizione di misurarsi alla pari nelle diverse discipline, grazie anche alla simbiosi che si crea con gli ‘atleti partner’”.

Al termine dell’incontro con la stampa uno dei partecipanti ha pronunciato il giuramento dell’Atleta Special Olympics:

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Il Torch Run Special Olympics percorrerà tutta Italia per annunciare l’arrivo dei Giochi nazionali estivi Special Olympics, che si terranno a Torino dal 4 al 9 giugno 2022.a

