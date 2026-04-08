Potenza, 38enne tenta di rubare in un’attività commerciale della provincia! Ecco l’intervento dei Carabinieri

Alla vigilia della Santa Pasqua, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi hanno tratto in arresto un 38enne residente a Venosa, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’episodio si è verificato nel corso della nottata a Rionero in Vulture, presso un’attività commerciale della zona.

L’uomo, dopo aver forzato la saracinesca d’ingresso, si è introdotto all’interno dei locali con l’intento di asportare beni e valori.

Tuttavia, l’attivazione del sistema anti intrusione e la contestuale segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 ha fatto sì che la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Melfi facesse convergere sul posto una delle pattuglie dell’Arma già in circuito nell’area urbana.

I militari, giunti nel giro di pochi minuti, hanno interrotto l’azione delittuosa sorprendendo l’uomo ancora all’interno della struttura e precludendogli ogni via di fuga.

Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato prima ancora che potesse sottrarre alcunchè dai locali dove si era introdotto.

All’esito dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Potenza, il GIP ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, disponendo nei confronti dell’indagato — per il quale vige il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna — la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività odierna si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio attuati dall’Arma su tutto il territorio della provincia, evidenziando come la sinergia tra la cittadinanza e le Forze dell’Ordine, unita alla costante proiezione dei reparti nelle fasce orarie più sensibili, rappresenti un pilastro fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica.