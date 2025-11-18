Potenza, 44enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue con determinazione l’intensa attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, con particolare attenzione al centro storico del capoluogo lucano.

In tale contesto operativo, nel corso di specifici servizi preventivi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno tratto in arresto un 44enne residente in provincia e domiciliato in un vicolo adiacente la centralissima via Pretoria.

Il servizio, cui ha preso parte anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito con unità specializzate, ha consentito di individuare l’uomo che, alla vista di una pattuglia in tinta d’Istituto, ha manifestato un atteggiamento di immediato e palese nervosismo, tentando di eludere un eventuale controllo.

L’immediato Alt imposto dai militari ha portato all’identificazione del soggetto, la cui condotta ha rafforzato il convincimento degli operanti sulla necessità di procedere ad approfondimenti.

I successivi accertamenti, eseguiti con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato al rinvenimento e al sequestro di circa 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina, nonché della somma contante di € 850,00, ritenuta provento dell’attività illecita, insieme a materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il soggetto, condotto presso gli uffici dell’Arma in via Pretoria, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente associato alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’udienza di convalida si è tenuta dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e ha disposto, nei confronti dell’uomo – per il quale si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna – l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un riscontro sicuramente positivo che, al di là del risultato conseguito nell’immediatezza, testimonia il costante impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel garantire la legalità e la sicurezza pubblica.