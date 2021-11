Potenza, 500 studenti di questa scuola pronti a dire NO alla violenza sulle donne! Ecco l’iniziativa

“NON UNA DI MENO!” è il grido di rivalsa che smuove l’intero corpo studentesco del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Walter Gropius” di Potenza.

Giovedì 25 novembre, dalle ore 8:00, nel piazzale antistante la palestra dell’Istituto, in via Anzio n. 4, circa 500 studenti, vestiti di nero, indosseranno una mascherina rossa, quale emblema del dolore e della violenza che quotidianamente colpisce 1 donna su 3 e che, metaforicamente, sigilla la bocca di chi subisce la violenza.

Gli studenti del Gropius, dopo quasi due anni segnati dalla pandemia mondiale, si riuniscono per sensibilizzare e comunicare il loro pensiero tramite i linguaggi e il modus operandi a loro più vicino: Arte, Musica e Danza in un connubio perfetto, in una scansione equilibrata di ritmi, passi, musica e colori per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

“NON UNA DI MENO”.

Questa la locandina dell’iniziativa.

