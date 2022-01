Potenza, addio al Senatore Coviello: si è spento ad 81 anni nella sua casa di Roma

La notte scorsa, è morto, a Roma, all’età di 81 anni, l’ex senatore Romualdo Coviello.

Nato ad Avigliano nel 1940, laurea in Economia e Commercio con specializzazione in Economia dello sviluppo regionale, Romualdo Coviello è stato professore di Economia e Politica Agraria all’Università di Potenza e responsabile del Consiglio Nazionale per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

Per lunghi anni ha svolto attività di ricerca nel campo dell’economia agraria presso l’Università di Bari e della Basilicata, per poi passare all’attività politica, come Consigliere regionale, Presidente del Consiglio Regionale e Assessore regionale all’Agricoltura e programmazione economica della Regione Basilicata.

È stato inoltre Vice responsabile del Comitato nazionale per lo sviluppo agricolo e professore di economia e politica agraria all’Università di Bari.

Eletto Senatore ininterrottamente dalla IX alla XIV legislatura, è stato anche Segretario della Commissione per gli interventi nel Mezzogiorno, Vice Presidente della Commissione lavoro e sicurezza sociale, Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato e della commissione Affari Europei.

Vice presidente del Gruppo Italiano Unione Interparlamentare (Parlamentary Union) dal 2001 al 2006, ha partecipato a missioni dell’UIP all’estero, e a lavori commissioni WTO e ONU.

Da marzo 2011 è stato membro del Consiglio Scientifico dell’INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

Dal 2004 è stato Consigliere della SVIMEZ.

Così lo ricorda il Ministro della Salute, Roberto Speranza:

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Romualdo Coviello.

Resterà indelebile il suo impegno politico e istituzionale per il riscatto e l’emancipazione delle aree più deboli del nostro Paese”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

