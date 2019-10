Potenza, al San Carlo visita del Senatore Pepe: “è mio dovere seguire in prima persona le preoccupazioni sollevate dai cittadini”

Il Senatore Pasquale Pepe (Lega) andrà in visita istituzionale all’Ospedale “San Carlo “di Potenza lunedì 7 ottobre, dalle ore 10:30, per vedere alcuni reparti e per ascoltare la dirigenza, il personale, a cominciare da quello medico, e i cittadini utenti.

Dice Pepe:

«La ragione della visita risiede nella mia personale convinzione che la sanità sia l’indice di civiltà di una comunità e il perno imprescindibile di qualsiasi iniziativa politica e amministrativa.

Dunque, chi ha un ruolo istituzionale deve prestare attenzione alla qualità della sanità del proprio territorio, anche per contribuire, in maniera condivisa e ciascuno per il proprio ruolo, a risolvere le problematiche del caso e, perché no, a mettere in campo nuove azioni strategiche per il miglioramento del settore».

Negli ultimi mesi, sono state numerose le criticità, di vario genere, pervenute al Senatore lucano della Lega rispetto al sistema sanità della Basilicata e, in particolare, al “San Carlo” di Potenza.

Spiega Pepe:

«Per cui è mio dovere, come lo è di chiunque abbia responsabilità istituzionale, seguire in prima persona le preoccupazioni sollevate dai cittadini e interloquire con gli attori del sistema sanitario per comprenderne le cause e ricercare soluzioni in sintonia con le istituzioni locali».

Secondo il senatore:

«il sistema sanitario regionale deve essere un circuito integrato tra tutte strutture esistenti nel contesto regionale: i territori non devono essere più spoliati.

E quelle strutture, a loro volta, devono avere un’operatività tangibile e qualificata, diventando complementari a una rete regionale che deve puntare all’eccellenza, e che non può non avere come punto nevralgico l’ospedale “San Carlo” di Potenza.

Dunque, il mio viaggio parte lì, per poi continuare in tutte le altre strutture regionali».