Potenza, al via da domani il corso per diventare insegnante! Ecco come partecipare

La New Form, Ente accreditato al M.I.U.R. per la formazione del personale docente, è da sempre impegnata nella realizzazione di attività di formazione rigorose e innovative, in grado di trasferire contenuti, capacità, metodo e padronanza per prepararsi al meglio ad affrontare i concorsi nel mondo della scuola.

Ed è per questo che è lieta di informare l’avvio corso di preparazione al Concorso Ordinario/Straordinario del personale docente con tre aule rispettivamente a Potenza, Rionero in Vulture e Lagonegro, tale da coprire un eventuale bacino di utenza proveniente da tutta la provincia di Potenza e l’area del Cilento.

A Potenza la prima lezione si terrà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso la sede della New Form;

Seguirà la prima lezione a Rionero in Vulture il prossimo venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso il campus dell’IIS G. Fortunato e successivamente a Lagonegro il 6 marzo 2020 alle ore 15.30 presso l’IIS De Sarlo-De Lorenzo.

Precisa la New Form:

“La partecipazione alla prima lezione, che apre il ciclo di incontri previsti per il corso di preparazione, è GRATUITA e non vincola all’iscrizione.

Un modo per omaggiare quanti vorranno conoscerci di persona e vorranno testare la nostra professionalità e la qualità del nostro metodo formativo.

Per la partecipazione alla lezione GRATUITA è sufficiente compilare un form al link http://www.newformpotenza.it/corso-di-preparazione-al-concorso-ordinario-straordinario-docenti/ o inviare una mail all’indirizzo scuola@newformpotenza.it indicando Nome, Cognome e Sede scelta”.