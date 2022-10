Potenza: al via i lavori in queste gallerie della provincia! Ecco le modifiche alla circolazione

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha avviato gli interventi di ripristino e adeguamento tecnologico degli impianti di illuminazione e di sicurezza a servizio delle gallerie tra le province di Cosenza, Catanzaro e Potenza.

Le attività riguardano le gallerie Monaco e Timpa delle Vigne, tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Falerna e delle gallerie Costa del Monte e Serra Rotonda, tra gli svincoli di Lauria (PZ) Nord e Laino Borgo.

Per consentire i lavori in piena sicurezza, sono attivi dei restringimenti di carreggiata con chiusura della corsia di marcia, dal km 301,800 al km 302,800 in direzione sud e dal km 140,900 al km 156,400 in direzione nord.

Gli interventi prevedono:

la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti,

il rifacimento del sistema di videosorveglianza,

la rilevazione incendi,

la realizzazione di impianti fotovoltaici dei quali uno a servizio delle gallerie,

la sostituzione degli indicatori di corsia, colonnine SOS,

il rifacimento del sistema SCADA per il controllo la supervisione e l’acquisizione dei dati provenienti dai dispositivi di campo.

Tutti gli impianti verranno integrati sulla piattaforma Anas denominata “Stig” attraverso la quale saranno monitorati h/24 dalla Sala Operativa e dall’Uffici Impianti e Sistemi.a

