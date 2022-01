Potenza: al via i lavori sulle scale mobili! Ecco i dettagli

Dopo le numerose segnalazioni effettuate dal consigliere Mary William (FdI) e dopo il sopralluogo della Sesta Commissione Consiliare Permanente da lei presieduta, svolto negli impianti meccanizzati della Scala Mobile Santa Lucia lato Via Tammone, sono iniziati i lavori di rifacimento della rampa di accesso.

Afferma la William:

“La rampa risultava oltremodo fatiscente e danneggiata, tanto da essere quasi impraticabile per persone normodotate a ancor più per quelle con problemi di deambulazione.

Gli impianti di mobilità meccanizzata sono una grande risorsa per la città e devono essere rivalutati, manutenuti e migliorati continuamente.

Il sindaco Guarente, attivatosi per la soluzione di questo problema, dovrà, nei prossimi mesi, insieme a tutta l’Amministrazione, prevedere sostanziosi importi in bilancio per rendere concretamente realizzabili questi obbiettivi, obiettivi che, tra l’altro, contribuiscono a un miglioramento della qualità della vita per l’intera cittadinanza, favorendo la limitazione del traffico veicolare e, di conseguenza, abbassando l’emissione di sostanze inquinanti, sia per quanto riguarda l’aria, sia rispetto ai rumori.

Abbiamo imboccato la giusta strada, sarà impegno di questa Amministrazione dimostrare che la transizione ecologica e la tutela dell’ambiente sono gli obiettivi essenziali che devono trovare riscontro nei fatti”.

