Potenza: al via “lo screening diffuso dei cittadini” in questo Comune della provincia

Importanti novità per il Comune di Satriano di Lucania.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Dai prossimi giorni, in accordo con il distretto sanitaria (ASP) di Villa D’Agri, inizieremo lo screening diffuso dei cittadini.

Inizieremo a fare i tamponi a tutti i lavoratori che stanno al pubblico.

Lo screening verrà effettuato su base volontaria.

Bisognerà contattare il Sindaco per dare la propria adesione.

TAMPONI

In totale sono stati effettuati 54 tamponi:

53 sono risultati negativi (compresi i due di controllo);

25 Tamponi svolti direttamente in ospedale e case di riposo a pazienti e operatori e sono risultati negativi;

1 persona risultata positiva: guarita

ISOLAMENTO OBBLIGATORIO

4 persone in isolamento obbligatorio perché provenienti da fuori regione o nazione o perché sono state a contatto con ambienti in cui è stata riscontrata la presenza del virus o con persone che sono risultate positive al virus.

Tutti senza sintomi.

CONTROLLI

3 Denunciati;

61 Sanzioni amministrative pecuniarie;

SPESA ALIMENTARE

BISOGNA USCIRE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA!

Dal 4 Maggio ci sono delle prima aperture ma LA QUARANTENA NON E’ FINITA e la parola d’ordine è: PRUDENZA!

Detto in altre parole: cambia pochissimo.

Può rientrare in Basilicata chi si sposta per:

lavoro;

salute;

assoluta urgenza;

risiede, abita o è domiciliato in Basilicata.

In tutti gli altri casi, sono vietati gli spostamenti.

Chi rientra in Basilicata e a SATRIANO deve avvisare il proprio medico curante o pediatria o il Sindaco (339 539 1944).

Bisognerà osservare un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Il medico curante o il pediatra segnalerà all’ufficio Igiene il vostro rientro e sarete sottoposti a tampone.

Resta chiuso il Parco Giochi;

restano chiusi gli impianti sportivi;

sono vietati gli sport di gruppo;

riaprono tutti gli accessi al paese;

riapre il cimitero dalle 9:00 alle 13:00 tutti i giorni (tranne il Lunedì);

continua la consegna a domicilio di spese alimentari e farmaci;

è consentito praticare l’allenamento e l’attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale;

è possibile passeggiare mantenendo la distanza di 2 metri da altre persone ed evitando assembramenti;

è possibile passeggiare alla Madonna delle Grazie;

è possibile andare a casa dei propri parenti entro il quarto grado indossando la mascherina e mantenendo la distanza.

FEBBRE E SINTOMI INFLUENZALI?

Chiamate il vostro medico di famiglia o il numero verde dell’ASP (800996688) e mettetevi in isolamento e quarantena preventiva, VOI E LA VOSTRA FAMIGLIA.

Non uscite di casa, non andate in ospedale o in farmacia, dovete telefonare o il medico di famiglia o il numero verde dell’ASP, saranno gli esperti a dirvi cosa fare e come monitorare la situazione.

Ribadiamo: chiunque avesse febbre e sintomi influenzali non deve uscire di casa, né lui né tutta la sua famiglia, e deve chiamare immediatamente il medico curante o l’ASP 800996688.

Vi ricordiamo di prestare fede solo alle informazioni ufficiali e di non alimentare catene di notizie non verificate.

Attenetevi alle comunicazioni dell’amministrazione, vi garantiamo un aggiornamento costante, verificheremo sempre prima tutte le notizie.

Continuiamo così e #andratuttobene.

Intanto #iorestoacasa.

Aiutateci a diffondere le informazioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)