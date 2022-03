Potenza: “All’Ospedale disagi e rischi per gli Operatori”. La denuncia

“Al San Carlo di Potenza scarseggiano persino i guanti monouso.

Nonostante un recentissimo avvio della procedura di acquisto, nei reparti del San Carlo c’è una forte carenza di guanti monouso, uno strumento di lavoro essenziale per il personale sanitario”.

A denunciare l’accaduto è una nota della segreteria provinciale della Fials che vuole conoscere:

“la programmazione, l’approvvigionamento, la consegna e l’utilizzo di questi indispensabili dispositivi di protezione”.

Giuseppe Costanzo dichiara:

“Il Personale segnala alla Filas la carenza di guanti monouso, in lattice, vinile, nitrile, etc. nelle Unità Operative dell’Aor San Carlo di Potenza.

Si parla di rifornimento ai reparto con guanti inidonei (in polietilene) per l’assistenza diretta dei pazienti.

Si è sempre registrata la scarsità e, la penuria di guanti monouso e l’assenza delle varie misure di protezione dei dipendenti, si ripresenta puntualmente aumentando i disagi e i rischi per gli Operatori.

Più volte la Fials l’ha segnalata e non solo in questo particolare periodo, ma l’assenza di materiali non a norma diventano molto più gravi e pericolosi in emergenza Covid.

Ad aggravare l’inadempienza il fatto che le Aziende hanno ricevuto fondi ministeriali per i materiali e la messa a norma anti-Covid”.

La Fials conclude:

“Di recente, è stato pubblicato sull’albo pretorio l’acquisto di guanti in vinile in data il 23/02/2022 e, visto che la Direzione ha pianificato un calcolo di fabbisogno per ogni singola U.O., sorprende che nonostante la stima prevista per UOC e/o Servizi sistematicamente il Personale sia in difficoltà per la cronica carenza.

Sollecitiamo perciò adeguate giustificazioni per questa défaillance e un rapido intervento per risolvere il problema”.

