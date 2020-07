Potenza: aperte le iscrizioni agli Asili Nido Comunali. I dettagli

Il Comune di Potenza fa sapere:

“Dal 7 Luglio al 7 agosto 2020 è possibile richiedere l’iscrizione agli Asili Nido Comunali di Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia, Via Torraca, per un totale di 190 posti così suddivisi:

Asilo Nido di Via Adriatico – n. 44 posti di cui n. 20 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n. 12 piccoli, n. 10 medi e n. 2 grandi;

Asilo Nido di Via Ionio – n. 59 posti di cui n. 32 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n.12 piccoli, n.12 medi e n.3 grandi;

Asilo Nido di Via Perugia – n. 27 posti di cui n. 12 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n. 5 piccoli, n. 6 medi e n. 4 grandi;

Asilo Nido di Via Torraca – n. 60 posti di cui n. 24 occupati da vecchi iscritti e disponibili: n. 20 piccoli, n. 16 medi.

Il servizio di Asilo Nido sarà assicurato dal 1 Settembre 2020 al 31 Luglio 2021.

In ogni caso, durante il corso dell’anno educativo fino al 28 febbraio 2021, sarà possibile accogliere altre istanze di iscrizione per l’aggiornamento trimestrale delle eventuali liste di attesa e/o per l’inserimento negli Asili Nido in caso di disponibilità di posti.

Le domande, compilate in ogni parte, dovranno essere presentate entro le ore 13:30 del 7 Agosto 2020 a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it o presso il protocollo generale dell’Ente (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30; il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

Per tutti gli iscritti vecchi e nuovi, la dichiarazione ISEE in corso di validità dovrà essere presentata entro il 7 Agosto 2020.

La dichiarazione ISEE alla scadenza dovrà essere ripresentata all’Ufficio Istruzione per le dovute verifiche.

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti sarà possibile, solo previo appuntamento

telefonico, recarsi presso l’Ufficio Istruzione sito in via N. sauro (Mobility Center) il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, contattando il numero telefonico 0971415112 o inviando una mai all’indirizzo di posta elettronica dirigente.isitruzione@comune.potenza.it.

