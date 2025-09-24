Potenza, Archivio di Stato: al via il viaggio tra i documenti storici che raccontano l’evoluzione architettonica e sociale della città nell’Ottocento. I dettagli

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Archivio di Stato di Potenza apre le proprie sale al pubblico con l’esposizione documentale “Progettare la rinascita: architettura e restauro nella serie del Consiglio edilizio di Potenza”, un viaggio tra i documenti storici che raccontano l’evoluzione architettonica e sociale della città nell’Ottocento.

La mostra, ispirata al tema europeo di quest’anno “Architetture: l’arte di costruire”, offre uno sguardo sulle profonde trasformazioni urbanistiche e sociali che interessarono Potenza nel corso dell’Ottocento.

Cuore dell’esposizione sono i documenti provenienti dalla serie del Consiglio edilizio di Potenza (fondo Intendenza di Basilicata, 1815–1860), organo istituito grazie alla visione riformatrice dell’allora Intendente Francesco Benzo Duca della Verdura.

Attraverso concessioni edilizie corredate da disegni originali, planimetrie e prospetti, viene ricostruita la storia di una città che, colpita dai molteplici sismi ed in particolare da quello devastante del 1857, seppe trasformare l’emergenza in opportunità di rinnovamento.

Il percorso espositivo, concentrato in un arco temporale che va dal 1844 al 1860, vuole ricostruire, attraverso le fonti d’archivio, non solo edifici ma anche visioni, scelte tecniche e politiche di intervento, in un vero e proprio processo di rinascita sociale e culturale, in cui l'”arte di costruire” si fece strumento di affermazione della nuova borghesia e di modernizzazione della città.

L’archivio sarà aperto al pubblico dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30, durante la giornata sono previste visite guidate gratuite alla mostra.

Ecco i dettagli.