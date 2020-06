Potenza: armi, droga e patenti ritirate nel territorio della provincia! Ecco le attività dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo la delicata fase della “ripartenza”, connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, che oramai da mesi sta segnando il Paese, pur verificando che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle autorità nazionali e locali.

Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 15 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando 3 coltelli e 60 grammi circa di droga, di varia tipologia.

In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a:

– Rapolla, un 37enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello di genere proibito, immediatamente sequestrato;

– Grumento Nova, un 49enne, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico. Le armi bianche sono state sequestrate;

– Lavello:

• un 26enne, un 20enne e un 19enne, i quali sono stati trovati in possesso di un sacchetto contenente grammi 50 di marijuana. I 3 giovani, poco prima, alla vista dei militari si erano allontanati, lanciando la busta fuori dal finestrino dell’autovettura, in un terreno incolto. Il gesto, però, non è sfuggito agli operanti, che li hanno bloccati, poco dopo, nel tentativo di recuperare la sostanza stupefacente. La droga rinvenuta è stata sequestrata;

• un 28enne, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 8 involucri, in cellophane, contenenti complessivamente 3 grammi di cocaina, nonché banconote di vario taglio per un totale di euro 230, somma ritenuta essere provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato;

– Sant’Arcangelo, un 30enne, il quale è stato colto alla guida dell’autovettura in evidente stato di alterazione psico – fisica, dato confermato dai successivi accertamenti presso una struttura sanitaria, dove lo stesso è risultato positivo agli “oppiacei”. La patente di guida gli è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sequestrato. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dello stesso, ove tre giovani, tra cui il germano, sono stati sorpresi mentre erano intenti ad assumere sostanza stupefacente del tipo “eroina”;

– Rionero in Vulture, un 28enne, il quale, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata;

– Tito, un 23enne, che, oggetto di accertamenti conseguenti ad un sinistro stradale, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata;

– Senise, un 25enne, il quale, sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è poi rifiutato di sottoporsi a specifico accertamento sanitario. Allo stesso, privo altresì della copertura assicurativa del mezzo, è stato ritirato il documento di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo;

– Pietrapertosa, un 20enne, che non si è fermato all’“Alt” intimatogli dai militari operanti. Il ragazzo, dopo un breve inseguimento senza alcuna conseguenza, è stato sorpreso senza patente di guida, mai conseguita, con l’auto senza copertura assicurativa, per cui è stata sequestrata;

– Pescopagano, un 44enne, il quale, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata;

– Tolve, un 30enne, che, a seguito d’intervento per un incidente stradale, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio “etilometro”, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. Il documento di guida è stato ritirato, mentre il mezzo è stato sequestrato.

Inoltre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, a Rionero in Vulture, un 24enne del posto, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato, all’interno della sua abitazione, in possesso di complessivi 7 grammi circa di marijuana, suddivisi in quattro bustine in cellophane, nonché materiale atto al confezionamento della droga. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Sono state anche segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, 5 persone residenti a Sant’Arcangelo, Viggiano e Marsicovetere (PZ), sorprese in possesso di modici quantitativi di stupefacenti del tipo eroina, hashish e cocaina, sequestrati.a

