Potenza, assalto a ufficio postale della provincia: questa la situazione

Alla richiesta di Uil Pensionati si aggiunge anche quella delle segreterie regionali e provinciali Failp Cisal, Slc Cgil e Uil Poste e del sindaco di Rionero in Vulture, Mario Di Nitto, che in una nota denunciano lo stato di abbandono in cui versa l’ufficio postale di Rionero in Vulture dopo l’assalto al postamat del 22 febbraio scorso.

Di seguito la nota.

“Da mesi, il cuore della comunità di Rionero è paralizzato.

Dal 22 Febbraio, l’ufficio postale centrale di via Taverna Penta è chiuso, devastato da un tentativo di rapina che ha visto l’esplosione del bancomat e danni strutturali significativi.

Da allora, nessun segno di lavori di ripristino, nessuna risposta alle richieste dei cittadini e delle autorità locali.

Il Sindaco di Rionero, Mario Di Nitto, ha recentemente deciso di intervenire con una lettera indirizzata al Prefetto e alla Direzione di Poste Italiane.

Una richiesta disperata che rivela l’inefficacia delle Poste Italiane e l’indifferenza verso una comunità di 13.000 abitanti, costretta a utilizzare l’ufficio periferico, piccolo e inadeguato.

Di seguito il testo integrale della lettera del sindaco Di Nitto.

‘In una lettera indirizzata al Prefetto e alla Direzione Generale di Poste Italiane, il Sindaco Mario Di Nitto denuncia i disagi causati dalla chiusura dell’ufficio postale centrale dal 22 febbraio.

Nonostante ripetute richieste e una raccolta firme, nulla è stato fatto per ripristinare la funzionalità dell’ufficio, costringendo la cittadinanza a lunghe attese e a utilizzare un ufficio periferico inadeguato.

Di Nitto sollecita un intervento immediato per risolvere la situazione.

Le immagini fotografiche scattate il 20 giugno 2024 mostrano chiaramente che nessun lavoro di ripristino è stato iniziato, nonostante il cartello affisso all’ingresso dell’ufficio postale prometta una riapertura entro il 29 giugno 2024.

La frustrazione tra i residenti è palpabile e crescente.

Failp Cisal, Slc Cgil e Uil Poste si uniscono al Sindaco Di Nitto nel chiedere l’immediato inizio dei lavori.

‘Come si può lasciare una comunità di 13.000 abitanti senza un servizio postale essenziale per oltre tre mesi?’ – si chiedono i sindacati, esprimendo un sentimento condiviso da tutta la cittadinanza.

La comunità di Rionero non può più aspettare.

Le Poste Italiane devono intervenire immediatamente per ripristinare un servizio essenziale.

La pazienza è finita, le promesse non bastano più.

È tempo di azioni concrete per porre fine a questo disastro organizzativo e restituire ai cittadini il diritto a un servizio postale funzionante'”.

Ecco le foto in cui versa ancor l’Ufficio Postale di Rionero.