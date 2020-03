Potenza: assessori e consiglieri a disposizione per raccogliere le richieste di chi ha bisogno di farmaci e spesa a domicilio! I dettagli

L’Amministrazione comunale di Potenza, grazie alla disponibilità di tutti i consiglieri e degli assessori, che raccoglieranno le richieste telefoniche il Sabato, comunica che:

“il servizio di assistenza per la consegna a domicilio di farmaci e/o spesa, messo a disposizione dall’assessorato alle Politiche sociali e dalla Protezione civile, per tutte le persone over 65 e quanti si trovano in una situazione di difficoltà, attivo già dal giorno 8 Marzo 2020 dal Lunedì al Venerdi, sarà garantito anche nella giornata del Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e dalle ore 15:30 alle 19:00.

Il numero da contattare è lo 0971415783“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)