Potenza: attestati di merito per i “ragazzi fragili” di questa scuola! I dettagli

“La ripartenza deve riscoprire il valore del bene comune e non può prescindere dalla scuola”.

E’ quanto afferma il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano, in occasione della cerimonia di premiazione (online) dei ragazzi della II F del Liceo Classico di Potenza “Diversa_mente insieme”, prevista per l’11 Dicembre alle ore 9:30.

Prosegue Giuliano:

“In questa drammatica esperienza che stiamo vivendo, è impensabile ad una ripresa senza una rinascita delle relazioni educative volta al bene comune.

E questo non può non pesare sulle agenzie educative, famiglia-scuola, strutturalmente basate sulla dimensione comunitaria.

La scuola deve preparare alla vita e non alla carriera.

I ragazzi non devono crescere come se la comunità non avesse un obiettivo, un fine in comune, non percependo che il bene dell’altro è un bene anche per se.

E’ quanto hanno saputo fare, in presenza e a distanza, i ragazzi della classe II F, i loro docenti e dirigente, del Liceo Classico di Potenza, nei riguardi di ragazzi fragili.

Per questo mi è parso opportuno dare degli attestati di merito ai protagonisti facendo mie le note di soddisfazione espresse dalle famiglie nei riguardi della scuola” .

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)