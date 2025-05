Potenza: attraversare la città a piedi tra escursioni, racconti, curiosità e aneddoti! Ecco come partecipare all’evento

Nuova iniziativa dei Portatori del Santo.

Come fanno sapere in una nota:

“Sabato 24 maggio ti aspettiamo per un’esperienza unica di urban trekking insieme a Radura Trekking: attraverseremo la città a piedi, guidati da guide ambientali escursioniste che ci sveleranno i segreti del paesaggio e della morfologia urbana.

Noi ci occuperemo di raccontarti storie, curiosità e aneddoti che rendono Potenza speciale insieme a Rosario Avigliano, guida turistica e appassionato dell’antropologia e delle tradizioni del locali.

Appuntamento alle ore 9:30 al Ponte Romano di San Vito, nel cuore del Parco Fluviale del Basento.

[È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE]

𝗗𝗘𝗧𝗧𝗔𝗚𝗟𝗜

•⁠ ⁠Raduno ore: 9:30

•⁠ ⁠Luogo di ritrovo: Ponte Romano (Parco Fluviale del Basento)

•⁠ ⁠Durata: 4 ore (soste incluse)

•⁠ ⁠Fine attività ore: 14:00

•⁠ ⁠Lunghezza: 6km

•⁠ ⁠Dislivello: 180mt

•⁠ ⁠Difficoltà: Turistica

•⁠ ⁠Evento Gratuito

•⁠ ⁠L’escursione guidata è di sola andata, non è previsto il rientro al punto di partenza.

𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗚𝗚𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢

•⁠ ⁠Scarpe da ginnastica o da passeggio (sconsigliate scarpe con suola liscia e bassa)

•⁠ ⁠Zainetto

•⁠ ⁠Acqua o borraccia (1,5lt)

•⁠ ⁠Copricapo

•⁠ ⁠Giacca antivento o kway (in caso di piogge improvvise)

•⁠ ⁠T-shirt di ricambio

𝗜𝗡𝗙𝗢 e 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡I

•⁠ ⁠I 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 per questa escursione sono: 50

•⁠ ⁠Per prenotare uno o più posti per le nostre attività occorre inviare un messaggio (sms/𝘄𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽) al numero 380/3673331 o al 333/3061572 indicando nel testo il nominativo di 𝗼𝗴𝗻𝗶 partecipante.

•⁠ ⁠La prenotazione è 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 solo ed esclusivamente da un messaggio di risposta alla vostra richiesta.

•⁠ ⁠E’ possibile contattare gli organizzatori per qualsiasi informazione specifica sull’attività prima del suo inizio.

𝗥𝗜𝗡𝗩𝗜𝗜, 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗘 𝗥𝗜𝗧𝗔𝗥𝗗𝗜

•⁠ ⁠Per condizioni metereologiche avverse o per cause di forza maggiore le attività potrebbero subire rinvii o annullamenti: in tutti i casi gli organizzatori avranno cura di comunicare qualsiasi variazione 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 entro e non oltre 12h prima dell’inizio dell’attività.

•⁠ ⁠E’ possibile, viceversa, 𝗱𝗶𝘀𝗱𝗶𝗿𝗲 una prenotazione entro e non oltre 24h prima dell’inizio dell’attività.

•⁠ ⁠E’ gentilmente richiesto di arrivare sul luogo di ritrovo 𝗽𝘂𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶, per agevolare gli organizzatori e il gruppo nell’intero svolgimento dell’attività.

•⁠ ⁠E’ gentilmente richiesto di contattare comunque la guida per segnalare un eventuale 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼 o un’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮”.