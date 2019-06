Un’auto ha preso fuoco a Potenza.

Il veicolo, fino a poco fa, era posizionato in via del Gallitello, incrocio via Verrastro.

Sul posto, Polizia e Vigili del Fuoco che sono riusciti a sedare le fiamme.

Pare che il mezzo si sia incendiato per autocombustione.

Seguiranno aggiornamenti.

Ecco alcune foto.