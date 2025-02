Potenza: autobus prende fuoco in provincia, strada chiusa!

Lungo la strada statale 92 “dell’Appennino Meridionale” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 72,800, ad Armento (PZ).

Anas spiega:

“Un autobus in transito, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco rendendo necessaria l’interdizione della circolazione, al momento deviata in loco su percorsi alternativi.

Le fiamme sono già state domate e si attende la completa rimozione del mezzo per il conseguente ripristino della transitabilità.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine”.

(In copertina: immagine di repertorio).