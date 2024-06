Il Comune di Potenza avvisa la cittadinanza che Personale della Protezione civile comunale sta provvedendo a caricare, dai serbatoi di Masseria Romaniello, i contenitori, da 5 litri, con acqua potabile da distribuire in via Nazario Sauro, nella sede comunale della Protezione civile, a coloro che ne faranno richiesta, trovandosi in oggettiva situazione di difficoltà.

La distribuzione comincerà nel primo pomeriggio di oggi.