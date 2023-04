Potenza, bando idrogeno: “candidiamo la Basilicata a essere un punto di riferimento di questa nuova tecnologia”. I dettagli

“Con la pubblicazione della graduatoria del bando idrogeno chiudiamo un iter in tempi rapidissimi e candidiamo la Basilicata a essere un punto di riferimento di questa nuova tecnologia.

Tre progetti sono stati ammessi e finanziati, per un valore di 18 milioni.

Altri tre progetti sono stati ammessi ma non finanziati: si tratta di altri 32 milioni di euro, una cifra importante che ho sottoposto all’attenzione del Ministro Pichetto Fratin, che ha sempre avuto una grande attenzione verso la Basilicata e l’ha confermata anche nella nostra odierna interlocuzione.

Potremmo portare così a 50 milioni gli investimenti in progetti per l’idrogeno in Basilicata, aprendo una nuova era per l’energia, lo sviluppo e la produzione industriale in Basilicata”.

Lo afferma in una nota l'assessore all'ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

