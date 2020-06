Potenza, bando per il contributo alla locazione: ecco fino a quando fare domanda

Il 30 giugno 2020 è il giorno della pubblicazione Bando per il contributo alla locazione – anno 2020.

A darne la notizia l’assessore alle Politiche Sociali Fernando Picerno, che ha evidenziato trattarsi di:

“una misura di grande rilevanza, non solo quale sostegno ma per il particolare momento che stiamo vivendo e che ha acuito particolari situazioni di difficoltà, determinando grandi sofferenze, anche dal punto di vista economico, provando a restituire respiro e fiducia per il futuro.

E’ un primo passo verso un auspicata rinascita.

I ringraziamenti vanno al dirigente Claudio Mauro e alla funzionaria Loredana Grazia Atella che hanno lavorato per consentire il rispetto del termine di pubblicazione richiesto dal Regione Basilicata”.

Le domande di partecipazione sono scaricabili dal sito internet ufficiale dell’Ente dovranno essere presentate entro il giorno 29 luglio 2020.a

