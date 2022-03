Potenza, Bucaletto: verrà ripristinata l’operatività dell’ufficio postale! Ecco gli orari

A partire dall’8marzo prossimo verrà ripristinata l’operatività dell’ufficio postale sito nel quartiere di Bucaletto.

Questo quanto affermato dal Consigliere regionale Bellettieri, il quale aggiunge:

“Un risultato raggiunto grazie a poste Italiane, che ha iniziato i lavori per la messa in sicurezza all’edificio che ospiterà l’ufficio postale, ponendo, così, la parola fine ai disagi che in questi mesi gli utenti del quartiere di Bucaletto sono stati costretti a subire con la chiusura di un presidio sociale di fondamentale importanza.

Mi aguguro che l’ufficio postale, nel riprendere piena funzionalità, possa aumentare le ore di apertura, al fine di riavvicinare gli utenti costretti a recarsi in altri uffici postali della città capoluogo, con notevoli disagi”.

Ecco i nuovi orari di apertura:

“A seguito dei lavori di ripristino delle condizioni igienico sanitarie, l’Ufficio postale di rione Bucaletto a Potenza sarà nuovamente operativo dall’8 marzo 2022, salvo imprevisti tecnici”.

Lo fanno sapere, in una nota congiunta, Fabio Dapoto, capogruppo Forza Italia Comune Potenza, e Ilaria Telesca della Lista Civica per la Città:

“Nella comunicazione ufficiale di Poste Italiane, inviata al Comune di Potenza a firma di Giuseppe Fusco, direttore della filiale di Potenza, si legge anche che l’ufficio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle ore 13:35, ed il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.

La stessa struttura è dotata di Postamat funzionante H24.

Il nostro plauso va al vicesindaco della Città di Potenza, Antonio Vigilante, ed all’assessore alle politiche sociali con delega Bucaletto, Fernando Picerno, i quali si sono adoperati tempestivamente per ripristinare questo fondamentale servizio per i residenti di Bucaletto.

Questa mattina Vigilante e Picerno si sono recati nella struttura per un lavoro di coordinamento con i responsabili di Poste per la risoluzione di ogni criticità evidenziata relativa agli interventi di sistemazione esterna e documentazione della struttura”.

