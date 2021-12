Potenza: Bucaletto verso la “desertificazione sociale” con questa chiusura! Ecco cosa sta succedendo

Di seguito una nota dell’Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, monsignor Salvatore Ligorio:

“L’Ufficio Postale presente da sempre nel quartiere di Bucaletto, secondo alcune segnalazioni che mi sono giunte, rischierebbe la chiusura.

Esso è un presidio di pubblica utilità, sia per i residenti del quartiere, sia per le zone limitrofe.

Questo quartiere non può e non deve essere deprivato dei suoi servizi essenziali; negli anni non solo hanno chiuso numerosi esercizi commerciali, ma anche l’Ufficio Comunale al momento non ha personale, oltre a non essere presente alcun medico di base.

I servizi rimasti funzionanti sono la farmacia, la scuola elementare, il Centro Caritas, la scuola dell’infanzia, che però è privata e non pubblica, e la parrocchia che a breve inaugurerà la nuova aula liturgica e gli annessi locali parrocchiali.

La ventilata chiusura dell’ufficio postale segnerebbe purtroppo una tappa verso la desertificazione sociale e sarebbe un ulteriore aggravio per i residenti, per lo più anziani e famiglie a basso reddito, che ancora una volta non si vedrebbero riconosciuto il diritto di accesso a servizi minimi.

Una tale decisione confermerebbe come troppo spesso la periferia urbana rischi di corrispondere, purtroppo, a una periferia umana.

Dobbiamo continuare a impegnarci tutti affinché tale assunto sia smentito con i fatti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)