Potenza: caduta calcinacci in centro! I dettagli

Attimi di paura, questa mattina, a Potenza dove alcuni calcinacci si sono distaccati dal tetto del Palazzo del Consiglio comunale.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto, in zona non erano presenti passanti in transito che avrebbero potuto essere coinvolti in un incidente.

Sul posto tempestivo l’intervento di mezzi e personale comunale per transennare e porre in sicurezza la struttura.

In corso tutte le verifiche necessarie per ripristinare il passaggio.

