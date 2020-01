Potenza Calcio: 1000 biglietti gratis! Ecco l’iniziativa

ll Potenza Calcio rende noto che si è aperta la vendita dei tagliandi per il 24° turno del Girone C di Serie C tra Potenza e Rieti domenica 2 febbraio allo Stadio Alfredo Viviani con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

La Società ha indetto l’iniziativa “Ragazzi Gratis“. 1.000 ingressi gratuiti “fino ad esaurimento” riservati ai primi 1.000 ragazzi fino ai 19 anni che si recheranno esclusivamente nella sede societaria, in via Nazario Sauro 124, a ritirare il proprio tagliando omaggio muniti di documento d’identità.

Ci sarete?

Forza Potenza!