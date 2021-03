Potenza Calcio: 2 gol nella sfida contro la Ternana

Si è appena concluso il match valevole per il recupero della quinta giornata del girone C di Serie C 2020/2021 e che ha visto in campo il Potenza Calcio e la Ternana.

E’ proprio quest’ultima, durante il primo tempo, a segnare il primo gol.

Al 40′ Furlan mette a segno la rete del vantaggio.

I primi 45′ si sono conclusi con il risultato parziale di 0-1.

Non va meglio per i rossoblù nemmeno nel secondo tempo.

Al 75′ Falletti segna la doppietta della vincita.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 0-2.

Forza Potenza, non mollare.a

