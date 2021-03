Potenza Calcio: 4 gol nella sfida con la Viterbese

Si è appena concluso il match valevole il girone C di Serie C 2020/2021 e che ha visto in campo Viterbese Castrense-Potenza Calcio.

I padroni di casa hanno segnato la rete del vantaggio già al 2′, con Murilo.

Ha fatto seguito il recupero del Potenza al 30′ e al 32′, grazie a Romero e a Salvemini.

Il vantaggio guadagnato, tuttavia, è stato annullato dal gol di Baschirotto al 49′.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 2-2.

Forza Potenza, non mollare.

