Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Catania.

Nella seconda gara dei playoff della serie C, il Potenza è stato eliminato dalla corsa per la promozione in B.

La gara è terminata con il risultato di 0 a 1 per il Catania.

Di seguito i dettagli della partita.

Forza Potenza, non mollare!