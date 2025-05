Ruoti: le associazioni protagoniste insieme all’autrice Basile, tra lettura e “chiacchierata” incentrata sulla donna. L’evento

L’Associazione EudAnima all’interno delle iniziative del Maggio dedicato alla lettura dei libri organizza in rete con altre associazione del posto – Avis, Auser, ProLoco, Ruotiamoci- la presentazione del libro di Maria Antonietta Basile, “La donna felice”.

L’incontro è fissato per venerdì 9 maggio, presso il Centro di aggregazione giovanile di Ruoti e messo a disposizione dal Comune, alle ore 18.30.

L’associazione EudAnima rifacendosi allo Statuto, è felice di dedicare un momento alla riflessione e alla promozione della parità di genere.

Le associazioni saranno protagoniste insieme all’autrice Basile, tra lettura e “chiacchierata” incentrata sulla donna, la quale fino a cinquant’anni fa era succube di una cultura ancora fortemente patriarcale e maschilista.

Un romanzo ancora molto attuale, se pur con toni acerbi verso la donna più pacati nel contesto familiare, non mancano dalla cronaca notizie di libertà represse o “ricattatorie”.

“Storia di una donna felice” inizia in un modo molto triste, la scelta della madre della protagonista, di abortire.

Ma le vicende non sempre vanno secondo i propositi.

C’è un filo di mistero nelle vite di ognuno.

Fin da piccola Lea, la protagonista, raccontata in modo coinvolgente e avvincente dall’autrice Basile, sente dentro di sé la voglia di volersi riscattare, di qui il titolo, e l’epilogo, di una donna felice.

Lea nasce in una famiglia povera e disfunzionale, dove la sua vita è segnata fin dall’inizio dal rifiuto.

Diventa la “la figlia della luce”, un simbolo di speranza che si fa strada nel buio della miseria e della freddezza familiare.

L’autrice narra nelle sue pagine come a casa, e forse in tante case ancora oggi, non si poteva parlare di nulla e lei doveva soltanto eseguire agli ordini.

Sarà interessante scoprire insieme ai partecipanti ricordi e riscatti.

La serata proseguirà con “una cena con l’autrice” presso l’agriturismo-pizzerai “Agritur”, in Contrada Campestre, 3.

Il costo della cena è a carico dei partecipanti.

Di seguito la locandina con i dettagli.