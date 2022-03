Potenza Calcio-Palermo: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso il match tra Potenza Calcio e Palermo allo stadio Viviani e valevole per la 33esima giornata nel girone C di Serie C.

Vantaggio del Potenza con la rete al 28′ di Niccolò Romero.

Raddoppio dei rossoblù con la rete, al 60′, di Gigi Cuppone.

Al 33′ del secondo tempo Soleri accorcia il distacco dai padroni di casa.

Il rigore di Brunori, sul limite del secondo tempo, ha stabilito il pareggio.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 2-2.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica parziale.

