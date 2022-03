Si è appena concluso il match tra Potenza Calcio e Taranto allo stadio Viviani e valevole per la 31esima giornata nel girone C di Serie C.

Al minuto 15 il vantaggio del Potenza con la rete di Cargnelutti.

Pareggio di Di Gennaro al 43′.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 1-1.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica.

