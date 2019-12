Potenza, Capodanno Rai: 4000 persone in Piazza! I dettagli

Si è riunito in Prefettura, nella giornata di ieri, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame delle modifiche apportate alla pianificazione di emergenza relativa al concerto del Capodanno Rai del prossimo 31 dicembre 2019.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Potenza Vardè, hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Potenza con una delegazione comunale, il Presidente della Provincia di Potenza, il Direttore dell’APT Basilicata ed i rappresentanti della Rai.

Il Prefetto ha posto all’attenzione dei presenti la necessità di analizzare in particolare le integrazioni al piano di sicurezza presentate dal tecnico incaricato dal Comune, in seguito ai rilievi evidenziati in occasione della precedente riunione del Comitato del 3 dicembre u.s.

Il medesimo tecnico ha illustrato brevemente le misure organizzative e di sicurezza previste in occasione della manifestazione del 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne lo spazio dedicato al pubblico del concerto, è stata calcolata un’area di circa 2000 mq, 2 persone per mq, prevedendo così un’affluenza di circa 4000 persone in Piazza Prefettura, attese le dimensioni del palco.

Saranno presenti due varchi di ingresso alla piazza posizionati su via Pretoria, muniti entrambi del dispositivo cd. “conta persone” e presidiati dalle Forze di Polizia.

Il consesso ha poi concentrato la sua attenzione sulla posizione logistica dove allestire un presidio sanitario, in caso di eventuali emergenze durante lo svolgimento del concerto.

A tal proposito si valuterà la possibilità di istituire il presidio medico avanzato nei locali del Teatro Stabile o eventualmente negli uffici della Prefettura, così come già avvenuto nella scorsa edizione del Capodanno Rai del 31 dicembre 2016.

Il Prefetto ha disposto, d’intesa con i presenti, un sopralluogo da effettuare in Piazza Prefettura, per domani 17 dicembre 2019, per verificare in loco i correttivi proposti al Piano di Sicurezza al fine di apportare, se del caso, ed in tempo utile le soluzioni adeguate allo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Il Comitato è stato aggiornato ad una successiva riunione per il 30 dicembre p.v., in occasione della quale saranno analizzati gli ultimi aspetti prima dello svolgimento della manifestazione musicale.