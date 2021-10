Potenza, Caritas: in questo rione grande festa per l’inaugurazione del nuovo centro “A casa di Leo” alla presenza di Mons. Ligorio! Le foto

La Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo ha inaugurato oggi alle ore 17:30 la nuova sede del Centro di aggregazione e accompagnamento per la famiglia “A casa di Leo”, in piazza dell’Amicizia nel rione Bucaletto.

Così scrive la Caritas in occasione del lieto evento:

“In una nuova casa, il Centro di Aggregazione e Accompagnamento per la famiglia “A casa di Leo”, è pronto per abitare, costruire e vivere un nuovo sogno.

Con la sua anima di famiglia di famiglie, che si coniuga in uno straordinario ‘noi’, che prova a ricostruire e a tessere le trame della comunità”.

Presente alla cerimonia l’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Salvatore Ligorio, e, tra gli altri, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, una rappresentanza di Caritas italiana ed esponenti delle amministrazioni comunali del territorio.

La Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo è impegnata nel quartiere di Bucaletto dal 2006, quando, grazie a un progetto fondo CEI 8xmille dal titolo ‘La Cittadella’, fu aperto un Centro d’Ascolto Diocesano per offrire ai meno abbienti diversi servizi a titolo gratuito.

Con il tempo, grazie alle diverse attività, si è ravvisata l’opportunità di mettere in campo molteplici azioni che potessero far diventare i beneficiari delle azioni messe in campo protagonisti del loro percorso inclusivo e non più fruitori passivi di rimedi proposti da terzi.

La rete di collaborazione si è quindi infittita coinvolgendo diversi attori, quali il Comune di Potenza, la parrocchia Santa Maria della Speranza, le suore di Maria Bambina, l’Asp, il Tribunale dei minori, l’ufficio Immigrazione della Questura di Potenza, l’ufficio di Pastorale Familiare, l’associazione Codici, fino ad arrivare nel 2012 ad un partenariato con le ACLI.

Ecco le foto dell’inaugurazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)