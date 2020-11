Potenza, lo chef Alessandro Borghese avvistato anche tra le bellezze di questi Comuni della provincia! Cosa starà preparando?

Continuano le visite di Alessandro Borghese in Basilicata.

Lo chef romano, volto noto di trasmissioni televisive di successo, con “4 Ristoranti” (la famosa trasmissione televisiva in onda dal 2015 in prima serata su Sky), è stato avvistato, come annunciato ieri, nella centralissima Piazza Prefettura a Potenza.

Ma il tour del grande Borghese non si è fermato nella nostra città.

Questa mattina è stato dapprima a Melfi (PZ), custode del bellissimo Castello medievale, tra i più importanti d’Italia, e poi a Venosa (PZ), città del poeta Orazio.

Anche qui lo chef è stato avvistato nei pressi del meraviglioso Castello aragonese, verso ora di pranzo.

Il programma, “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, basato su un format tedesco, vede sfidarsi quattro ristoratori, i cui locali sono uniti da una caratteristica comune (ad esempio il tipo di cucina o la location), che giudicano a vicenda le loro attività.

I parametri di valutazione sono quattro: location, servizio, menu e infine il conto.

I ristoratori esprimono la propria valutazione appena terminato il pasto presso il locale, mentre il voto di Alessandro, che si va a sommare ai voti dei ristoratori e che può confermare o ribaltare il risultato finale, viene svelato solo dopo la proclamazione del vincitore, che ottiene un riconoscimento in denaro del valore di 5.000 euro.

Borghese ha già fatto tappa in passato nella nostra regione, precisamente nel Pollino, alla ricerca dei migliori ristoranti d’Italia: ad incantarlo, in quell’occasione, i nostri mitici peperoni cruschi.

Quali sorprese ci riserverà questa volta?

Ecco le foto.

