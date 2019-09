Preoccupazione a Potenza.

Da qualche minuto, lungo via Maratea, via Roma e Via Torino, si è esteso un forte odore di gas.

I Vigili del Fuoco, allertati dai cittadini preoccupati, stanno intervenendo con il personale dell’Italgas per trovare l’origine della perdita.

Sul posto, anche la Polizia Locale.

Seguiranno aggiornamenti.