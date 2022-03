Potenza: cittadini che non possono fare visite a causa di problemi nei sistemi informatici! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Carlo Trerotola, consigliere regionale “Prospettive Lucane”:

“I disagi che continuano a verificarsi per le disfunzioni del Centro Unico di Prenotazione delle Aziende Sanitarie, in particolare di quelle ospedaliere di Potenza e Matera, non possono ripercuotersi negativamente sulla erogazione stessa delle visite ambulatoriali e delle prestazioni specialistiche per i cittadini lucani.

Occorre adottare con estrema urgenza provvedimenti di carattere eccezionale che tutelino il diritto alla salute almeno per quegli utenti che avevano, da tempo, prenotato visite e prestazioni, i quali non possono aggiungere al danno di lunghi mesi d’attesa la beffa di non poter effettuare quanto prenotato a causa dell’impossibilità di pagare il ticket per le bizze dei sistemi informatici.

Propongo, pertanto, che il Presidente della Regione Bardi ed i direttori generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Basilicata dispongano, a decorrere dalla giornata odierna e sino all’effettivo ripristino della piena funzionalità del servizio CUP, l’esenzione dal pagamento del ticket per i cittadini che hanno visite e prestazioni specialistiche programmate in questi giorni e che non possono materialmente pagare il dovuto, non per mancanza di volontà ma perché, recandosi regolarmente agli sportelli di cassa del CUP, il sistema informatico e/o le interminabili file non lo consentono.

Si tratterebbe di una misura straordinaria di buonsenso e di civiltà, rispettosa della dignità dei cittadini, già alle prese col protrarsi di un periodo particolarmente delicato come quello attuale, caratterizzato dalle pesanti conseguenze sanitarie, economiche e sociali determinate dalla pandemia e, da qualche settimana, anche dal conflitto bellico che sta martoriando l’Ucraina”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)