Potenza: “consentire l’apertura di cinema all’aperto in modalità ‘drive in’”. Ecco i dettagli della proposta

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Potenza – attraverso una nota del consigliere Matteo Restaino – comunica:

“di aver già da tempo depositato proposta nella competente commissione consiliare volta ad attivare da parte della giunta Guarente ogni più idonea misura di sostegno per cinema e teatri della città.

In un settore che già in tempi ‘ordinari’ risultava sofferente, il periodo ‘emergenziale’ dovuto alla pandemia rischia di far dichiarare la chiusura di attività professionali della nostra città così come nel resto di Italia.

Per tale ragione si è accolto con il massimo favore l’impegno già assunto dal primo cittadino per la fase di riavvio delle attività commerciali della città ed anche di quelle sopra citate.

Ringraziando la giunta per la fattiva azione intrapresa, si propone di consentire celermente l’apertura agevolata di cinema all’aperto in modalità ‘drive in’, anche al fine di permettere a tutti i soggetti professionali esercenti tale attività e interessati di ripartire rispettando le norme di sicurezza sul distanziamento sociale.

Si auspica una ancor più proficua collaborazione tra l’assessorato alle attività produttive e quello alle politiche sociali del Comune di portare a celere conclusione gli iter burocratici già avviati consentendo alle attività di riaprire ed alla popolazione in sofferenza (si pensa ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale in tema di agevolazioni cinema e alle fasce economicamente più deboli) di poter accedere in modo agevolato a un servizio che potrà diventare importante punto di ripresa per l’intera città”.

