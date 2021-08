Potenza: continua il carico d’aria bollente! Ecco le ultime previsioni

Lucifero continuerà ad avvolgere il Sud con il suo carico d’aria bollente e anche nei prossimi giorni ci troveremo nel fuoco con l’anticiclone africano sempre pronto a regalarci tempo abbastanza stabile, ma soprattutto caldissimo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo nei prossimi giorni le masse d’aria in risalita dal Nord Africa si assoceranno al transito di sterile nuvolosità stratiforme e avremo dunque ingenti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione, con cieli dal tipico aspetto lattiginoso su Puglia, Basilicata e Molise.

Alla luce di ciò che tempo ci aspetta per i prossimi giorni su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 14 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.

Domenica 15 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 34°C, la minima di 22°C.a

