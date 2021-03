Potenza, contributo economico per l’assistenza ai malati di SLA. Ecco come fare domanda

Con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 186 del 30 marzo 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di aiuti economici per l’assistenza a malati di SLA. Possono accedere ai benefici previsti dalla D.G.R. n. 256 del 12/03/2013 le persone malate di SLA residenti nel Comune di Potenza che:

siano residenti in Basilicata da almeno 6 mesi;

siano in possesso della certificazione medica comprovante la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica e lo stato di fragilità/compromissione dell’autonomia personale;

siano già inserite nel percorso assistenziale per le malattie neuromuscolari di cui alla D.G.R. n. 463 del 24 aprile 2012.

L’entità del contributo economico, concesso su base mensile, è stabilita in base alla stadiazione della malattia e al ricorso o meno ad un aiuto a titolo oneroso.

Il contributo non è cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali l’“Assegno di Cura” di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, il contributo per persone in Stato vegetativo di cui alla D.G.R. n. 1016/2013, il contributo alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, ecc.

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di contributo economico, il cui modello è presente negli allegati A (supporto alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare) e B (supporto alla famiglia che intende avvalersi a titolo oneroso di familiari o assistenti familiari) del presente Avviso, servendosi dell’apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale http://sla.regione.basilicata.it o rivolgendosi all’Ufficio Sociale del Comune di Potenza.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.

Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano o per PEC-Posta Elettronica Certificata all’indirizzo servizisociali@pec.comune.potenza.it, entro il 30 aprile 2021.

L’avviso continuerà a rimanere valido anche dopo tale data compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.

